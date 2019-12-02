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Криптокабина, 5G и спецсвязь – о чем говорили на IT-форуме в Туле
Фото предоставлены пресс-службой Tele2.

Криптокабина, 5G и спецсвязь – о чем говорили на IT-форуме в Туле

29 ноября в «Октаве» прошел региональный IT-форум. На нем представили новейшие тренды и решения в области технологий и digital-выставку.

Интересной новинкой, которую презентовали губернатору Тульской области Алексею Дюмину, стала криптокабина. Это устройство в скором времени появится в региональных МФЦ и позволит в автоматическом режиме собирать у пользователей биометрические данные, которые необходимы для получения загранпаспортов. Речь идет про сканирование отпечатков
пальцев, фотосъемку в высоком разрешении и т. д.

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов:

– 5G может появиться в Тульской области ориентировочно в 2022 году Оператор технологически готов к запуску сети, и сейчас ожидает решения регулятора о выделении соответствующих частот.

Любопытно, что в самом центре столицы — на улице Тверской, уже развернуто пилотное покрытие Tele2 пятого поколения. Там же, во флагманском салоне связи, оператор открыл 5G Hub — площадку, где при помощи облачных игр и дополненной реальности каждый может лично оценить возможности современной технологии. Как рассказали в компании, теперь многие туристы помимо прогулок по Красной площади отправляются и в эту инновационную зону.

Денис Маликов подчеркивает, в перспективе 5G позволит улучшить жизнь населения страны и строить города будущего:

– Безусловно, скорости пятого поколения будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное"
производство и транспорт. Это даст возможность автоматизировать промышленность, сделать для жителей доступной дистанционную медицину, беспилотные сервисы и другое.

На форуме затронули тему спецсвязи, которую сегодня развивают в том числе на базе технологии LTE-450 — это стандарт, который обеспечивает широкое покрытие и высокие скорости интернета даже в удаленных местностях. Оператор единственный в нашей стран обладает лицензией на работу на соответствующих частотах.

Из интересных проектов, которые уже реализовали: компания подключила интернет в фельдшерско-акушерские пункты из удаленных районов Московской области, где «не ловит» ни один из операторов. Технология активно тестируется совместно с РЖД. Области испытаний — удаленное управление локомотивами и предоставление спецсвязи сотрудникам РЖД.

Директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Дмитрий Курилов подчеркивает: передача данных с использованием частоты 450 МГц позволяет решать важные социальные и экономические задачи, а также дает возможность предоставлять услуги специальной связи ведомствам и другим гос. структурам.

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