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В Суворове председатель ТСЖ использовала данные умерших людей

В Суворове председатель ТСЖ использовала данные умерших людей

За подделку женщина отделалась 50-тысячным штрафом, но и его она платить не спешила.

На исполнении в отделе судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с Ларисы Б. уголовного штрафа, назначенного судом за подделку протоколов собраний жителей (ст. 327 УК РФ).
 
Гражданка Б. – председатель товарищества собственников жилья «Петушок».  В судебном разбирательстве было доказано, что летом 2017 года при сборе подписей собственников квартир по вопросу повышения тарифов на содержание общедомового имущества, Лариса Б. использовала в протоколе сведения жильцов, являющихся умершими. Повышение платы, с которым фактически не соглашались жители, вызвало возмущение. корреспондент Myslo встречался с жителями, и те рассказывали, что стоимость обслуживания дома выросла одновременно с судебным взысканием долга в 113 тысяч рублей с ТСЖ «Петушок» за вывоз мусора.
 
В итоге жители обратились по факту подделки протоколов в полицию. Было возбуждено уголовное дело, итогом которого стало судебное разбирательство и уголовный штраф в 50 тыс. рублей.
 
«В установленном порядке Б. была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако мер по оплате штрафа не принимала. Пристав-исполнитель установил, что за Б. зарегистрирован автомобиль Volkswagen Passat, в отношении него было вынесено постановление о запрете регистрационных действий», – сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
Только после этого председатель ТСЖ в полном объеме оплатила уголовный штраф.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:50 +4
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