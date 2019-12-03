В Суворове председатель ТСЖ использовала данные умерших людей

За подделку женщина отделалась 50-тысячным штрафом, но и его она платить не спешила.

На исполнении в отделе судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с Ларисы Б. уголовного штрафа, назначенного судом за подделку протоколов собраний жителей (ст. 327 УК РФ).

Гражданка Б. – председатель товарищества собственников жилья «Петушок». В судебном разбирательстве было доказано, что летом 2017 года при сборе подписей собственников квартир по вопросу повышения тарифов на содержание общедомового имущества, Лариса Б. использовала в протоколе сведения жильцов, являющихся умершими. Повышение платы, с которым фактически не соглашались жители, вызвало возмущение. корреспондент Myslo встречался с жителями , и те рассказывали, что стоимость обслуживания дома выросла одновременно с судебным взысканием долга в 113 тысяч рублей с ТСЖ «Петушок» за вывоз мусора.

В итоге жители обратились по факту подделки протоколов в полицию. Было возбуждено уголовное дело, итогом которого стало судебное разбирательство и уголовный штраф в 50 тыс. рублей.

«В установленном порядке Б. была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако мер по оплате штрафа не принимала. Пристав-исполнитель установил, что за Б. зарегистрирован автомобиль Volkswagen Passat, в отношении него было вынесено постановление о запрете регистрационных действий», – сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Только после этого председатель ТСЖ в полном объеме оплатила уголовный штраф.