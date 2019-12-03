Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области превысил 207 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на 37% и составил 207,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за отчетный период увеличился на 22% и достиг 72,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области на 1 октября 2019 года составил 176 млрд рублей (+41%), основная его часть приходится на крупный бизнес — 158,1 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса за три квартала 2019 года вырос более чем на четверть, до 17,9 млрд. Наиболее значительно в отраслевой структуре кредитного портфеля предприятий СМБ представлены компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (20%), торговли (18%), жилищного и коммерческого строительства (17%). Объемы финансирования юридических лиц в рамках программ господдержки по итогам отчетного периода увеличились более чем в два раза и превысили 937 млн рублей.

Корпоративный ресурсный портфель банка в регионе за девять месяцев вырос более чем на треть и достиг 26,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тульской области увеличился на 19% и на 1 октября 2019 года составил 31,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 16,8 млрд рублей, прирост за девять месяцев — 18%. Портфель ипотеки на отчетную дату составил 10,9 млрд рублей (+22% к уровню начала года), автокредитования — 2,2 млрд рублей (+11%). Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 15% и на 1 октября достиг 46,2 млрд рублей.

Объем выдачи розничных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11% и составил 11,3 млрд рублей. Более половины продаж занимают кредиты наличными — 7,1 млрд рублей (+9% к показателю 2018 года). За девять месяцев банк выдал населению ипотечных кредитов на сумму — 3,1 млрд (+12%), автокредитов — 1,1 млрд (+8%).

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

- По итогам девяти месяцев работы тульский ВТБ показал хороший рост по всем ключевым показателям. Самая заметная динамика наблюдается в кредитовании региональных предприятий по госпрограммам. На 22% увеличился совокупный портфель привлеченных ресурсов. Это свидетельствует о доверии и востребованности услуг ВТБ у местного населения и бизнеса. Следуя новой стратегией банка, к 2022 году мы должны стать для своих клиентов финансовым партнером первого выбора и лидером по направлению клиентской удовлетворенности на рынке банковских услуг.