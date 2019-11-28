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В Туле возле здания УМВД столкнулись «Опель» и «Киа»
Фото пользователя Зураб.

В Туле возле здания УМВД столкнулись «Опель» и «Киа»

Информация о пострадавших уточняется.

Днем 28 ноября в Туле на проспекте Ленина возле здания областного УМВД произошла авария — столкнулись «Опель Корса» и «Киа Соул». Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По положению транспортных средств можно предположить, что «Опель» выезжал на проспект с улицы Жаворонкова.

Из-за ДТП на проспекте Ленина образовалась серьезная пробка.

Информация о пострадавших уточняется. Окончательную причину происшествия выяснят сотрудники ГИБДД.

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