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Проект «Зима по-тульски»: забег Дедов Морозов, «Мастерская чудес» и многое другое
Фото из архива Myslo.

Проект «Зима по-тульски»: забег Дедов Морозов, «Мастерская чудес» и многое другое

Замминистра природных ресурсов и экологии региона Андрей Журавлев рассказал, какие мероприятия ждут горожан и гостей города в тульских парках.

Проект «Зима по-тульски» пройдет под девизом «Время новых возможностей». Основными направлениями станут: «Время Спорта», «Время Искусства», «Время Детства» и «Время Праздника». Все мероприятия будут бесплатны для посетителей.

Андрей Журавлев отметил, что в этом году мероприятия проекта пройдут также и на новых площадках: в парке «Патриот-Тула» и в Баташевском саду.

время спорта

В этом году в спортивном направлении будут организованы:

  • Рarkrun с еженедельными пробежками на дистанцию в 5 км по субботам в Центральном парке;
  • занятия группы здоровья для пожилых людей три раза в неделю в Центральном парке (на занятиях инструкторы расскажут о правильном образе жизни и покажут общеукрепляющие упражнения);
  • тренировки для детей Fitness-baby по выходным дням в детском городке Центрального парка;
  • мастер-классы по скандинавской ходьбе;
  • семейные спортивные эстафеты с коллективными играми на свежем воздухе.
время искусства
  • танцевальная площадка для отдыхающих;
  • выступление Рождественского духового оркестра;
  • музыкальная гостиная с ретро-песнями, творческими встречами поэтов, вечерами поэзии в Комнате истории Центрального парка;
  • выставка новогодних игрушек прошлого века;
  • специальная акция «Костерок» — в Центральном парке — зона отдыха у костра, где можно согреться и выпить горячего чая.
время детства
  • «Резиденция Деда Мороза», открытие которой состоится 21 декабря в Центральном парке (график работы — по выходным дням и с 1 по 7 января);
  • «Ретро-комикс» с показом диафильмов;
  • популярные у детей настольные игры разного формата;
  • мастер-классы по аэродизайну — моделированию из воздушных шаров;
  • интерактивная программа «Зима по-тульски» с развлекательными мероприятиями в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также на новых локациях в парке «Патриот-Тула» и в Баташевском саду.

Мероприятие «Мастерская чудес», которое проходило в прошлом сезоне, теперь трансформировано в серию мастер-классов в Комнате истории Центрального парка. Среди них:

  • «Правополушарное рисование», «Мыльная фантазия» (мыловарение) «Искусство Оригами», «Пластилинография».

Также среди новых мероприятий:

  • мастер-классы по созданию моделей «Техника в масштабе» в парке «Патриот-Тула»;
  • «Открытый урок в планетарии» на площадке «Фабрики будущего» в парке «Патриот-Тула»;
  • акция «Новогодняя Почта Деда Мороза» в Центральном парке.

Свои послания самому доброму волшебнику можно будет опустить в специальный почтовый ящик в детском городке по выходным дням.

время праздника

Направление «Время Праздника» — это крупные событийные мероприятия. Уже в декабре посетителей парков ждут «Первая зимняя вечеринка», «Забег Дедов Морозов», арт-встреча «Нитки», открытие новогодних ёлок и многое другое. Все дни новогодних каникул в парках Тулы также будет проходить насыщенная шоу-программа.

К новинкам этого сезона относятся:

  • пальчиковый театр «Сказки у печки», где будут инсценироваться детские сказки в детском городке Центрального парка;
  • зимний квест «По мотивам русских сказок», который будет проходить один раз в месяц и парке «Патриот-Тула» и Центральном парке.

Также зима-2020 запомнится посетителям множеством новых видов интересных настольных и уличных игр, таких как «Мега-дженга, «Зимняя мозаика», «Зимняя бродилка».

Полную информацию о проекте «Зима по-тульски» можно найти в социальных сетях и на официальном сайте www.tulskieparki.ru.

 

Впервые проект «Зима по-тульски» был разработан и реализован в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина. За первые три сезона в тульских парках состоялось более 2 300 мероприятий, в которых приняли участие более 118 тысяч человек.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:22 +4
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