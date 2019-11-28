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Компания «Полипласт» установила в Кимовске хоккейную площадку
Фото предоставлено компанией «Полипласт».

Компания «Полипласт» установила в Кимовске хоккейную площадку

В ближайшие два года в регионе в рамках программы развития хоккея в Тульской области откроется больше десятка новых хоккейных площадок.

Одна из них 22 ноября открылась на территории Центрального стадиона в Кимовске. В городе есть любительская хоккейная команда, но тренироваться ей было негде, так как старая площадка несколько лет назад пришла в негодность.

Хоккейный корт, отвечающий всем современным спортивным требованиям, на кимовском стадионе открыт при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Федерации хоккея Тульской области, компании ООО «Полипласт Новомосковск» и Академия им. Б. П. Михайлова.

На торжественном открытии присутствовали генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск», президент Академии хоккея им. Б. П. Михайлова Александр Ковалев, председатель комитета по спорту Тульской области Николай Ивашков, исполнительный директор РОО «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» Дмитрий Плоцких и представители районных властей. Выступления творческих коллективов придали спортивному событию настоящее праздничное настроение.

Гонять шайбу на новом льду смогут не только хоккеисты, но и все желающие. Также компания «Полипласт Новомосковск» подарила кимовским спортсменам новый инвентарь, благодаря которому играть в хоккей можно и в ожидании заливки ледового покрытия.

Это третья хоккейная коробка, которую помогла установить компания «Полипласт Новомосковск». Первую поставили в феврале, вторую в июле. Обе в Новомосковске. Следующую, четвертую по счету площадку, откроют к началу декабря в микрорайоне Сокольники Новомосковска.

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