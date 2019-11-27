В Кимовском районе водитель сбил подростка и скрылся

Накануне, 26 ноября, в 17.20, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 116-м километре дороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск» в Кимовском районе, сбил 16-летнего подростка, который шёл в попутном направлении по краю проезжей части.

После наезда водитель, не остановившись, продолжил движение и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил травму и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят работу по установлению личности водителя и поиску автомобиля.