Социальные автобусы доставили 2500 жителей тульских сёл на диспансеризацию

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

В августе губернатор Алексей Дюмин передал областным учреждениям соцобслуживания 11 автомобилей, закупленных в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

На этих машинах служба соцзащиты доставляет людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на диспансеризацию в районные поликлиники. За четыре месяца на приём к врачам попали около 2500 сельских пенсионеров.

В Тепло-Огаревскую центральную районную больницу автобус приехал уже в 20-й раз. По словам главврача учреждения Вадима Хаматдинова, такая форма работы очень удобна для медиков и пациентов:

– Люди старшего поколения, живущие в селах, нечасто приезжают в районную больницу. Теперь же, только благодаря плановым выездам социального автобуса, в нашем районе медосмотры прошли более 150 селян.

В поликлинику приезжают группами по 7-10 человек. Полное обследование занимает три часа. Завершает диспансеризацию терапевт, который по результатам проведенных обследований дает рекомендации и назначает дальнейшее лечение.