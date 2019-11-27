Где в Туле не будет электроэнергии 28 ноября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Пузакова, 12-А,
- ул. Герцена, 50,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-179 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 20, 22,
- ул. Дачная, 11-22,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47, 48,
- ул. Мезенцева, 25,
- ул. Ползунова, 20, 22, 24, 26,
- пос. Октябрьский: ул. Речная, 1-7,
- 1-й Речной пр-д, 1-10,
- 2-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й пр-д, 20-39,
- 12-й пр-д, 1-10,
- 11-й пр-д, 1,
- ул. Красина, 78, 80,
- ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Бежковская, 2-38 (чётн), 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59.
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