После застолья туляк стащил у пенсионера телевизор
Неблагодарный гость был задержан и признался в краже.
В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратился 72-летний житель посёлка Овсянниково.
Мужчина сообщил, что ночью после распития спиртных напитков он обнаружил отсутствие телевизора. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый 36-летний житель Скуратовского микрорайона. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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