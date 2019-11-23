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После застолья туляк стащил у пенсионера телевизор

После застолья туляк стащил у пенсионера телевизор

Неблагодарный гость был задержан и признался в краже.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратился 72-летний житель посёлка Овсянниково.

Мужчина сообщил, что ночью после распития спиртных напитков он обнаружил отсутствие телевизора. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый 36-летний житель Скуратовского микрорайона. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:19 +4
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