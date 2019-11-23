В Рогожинском парке Тулы посадили 75 кедров

22 ноября в городском парке «Рогожинский» был дан старт проекту «Кедры Великой Победы», которому предстоит охватить города-герои в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. Акция проводится в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев, президент Фонда «Дань памяти» имени Мусы Джалиля Гаяр Шабанов, представители Фонда «Дань памяти», ДОССАФ России, Общероссийского общественного движения «Россия Православная», учащиеся и преподаватели Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова, волонтеры и другие.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев:

«Городской парк «Рогожинский» уникален тем, что именно здесь Тульский рабочий полк осенью 1941 года принял свой первый бой с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь героически погиб комиссар Тульского рабочего полка Герой Советского Союза Григорий Антонович Агеев, которому 30 октября текущего года здесь был установлен памятник. В продолжение развития этой территории и патриотического воспитания подрастающего поколения, проводится акция «Кедры Великой Победы». Сегодня мы высадим 75 молодых деревьев. Надеемся, что эта добрая традиция будет распространяться не только на Рогожинский парк, но и на все парки Тулы».

Саженцы стали подарком Фонда «Дань памяти» имени Мусы Джалиля.