Врачи востребованных специальностей могут получить в Тульской области 650 тыс. рублей
Правда касается это только тех врачей, которые переедут из других регионом в наш на работу.
Представители министерства здравоохранения Тульской области, ТулГУ и врачи областных больниц побывали с рабочим визитом в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова.
Врачи неврологи посетили реабилитационный центр при университете и приняли участие в мастер-классе доктора Рахима, известного американского специалиста, владеющего методиками лечения заболеваний костно-мышечной системы.
Во второй части визита прошла встреча со студентами Сеченовского университета. Заместитель директора департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности – начальник отдела кадровой работы министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Жданова рассказала студентам об условиях трудоустройства в больницы нашего региона и мерах социальной поддержки врачей, которые предусмотрены государственной программой «Развитие здравоохранения Тульской области» в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Так, врачи востребованных специальностей, пришедшие на работу в Тульскую область, имеют право на выплату в размере 650 тысяч рублей.
Деньги можно получить частями в течение 5 лет или внести как первичный взнос по ипотеке.
В области сформирован фонд служебного жилья для врачей. Сейчас в нем 29 квартир, в этом году за счет средств бюджета Тульской области фонд пополнится еще 7-ю квартирами.