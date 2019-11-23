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Врачи востребованных специальностей могут получить в Тульской области 650 тыс. рублей

Врачи востребованных специальностей могут получить в Тульской области 650 тыс. рублей

Правда касается это только тех врачей, которые переедут из других регионом в наш на работу.

Представители министерства здравоохранения Тульской области, ТулГУ и врачи областных больниц побывали с рабочим визитом в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова.

Врачи неврологи посетили реабилитационный центр при университете и приняли участие в мастер-классе доктора Рахима, известного американского специалиста, владеющего методиками лечения заболеваний костно-мышечной системы.

Во второй части визита прошла встреча со студентами Сеченовского университета. Заместитель директора департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности – начальник отдела кадровой работы министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Жданова рассказала студентам об условиях трудоустройства в больницы нашего региона и мерах социальной поддержки врачей, которые предусмотрены государственной программой «Развитие здравоохранения Тульской области» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Так, врачи востребованных специальностей, пришедшие на работу в Тульскую область, имеют право на выплату в размере 650 тысяч рублей.

Деньги можно получить частями в течение 5 лет или внести как первичный взнос по ипотеке.

В области сформирован фонд служебного жилья для врачей. Сейчас в нем 29 квартир, в этом году за счет средств бюджета Тульской области фонд пополнится еще 7-ю квартирами.

«Такие встречи со студентами мы проводим в разных медицинских вузах, - прокомментировала Татьяна Жданова. – Тульской области есть что предложить медикам и, как правило, после презентации несколько человек обязательно едут в Тулу, чтобы лично познакомиться с условиями труда. А после выпуска они приезжают к нам уже работать».
 
В этом году лечебные учреждения Тульской области приняли на работу 180 молодых специалистов.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:42 0
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