Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Веневском районе микроавтобус въехал в цистерну: пострадали 8 человек
По предварительным данным, четверым из них потребуется госпитализация.
В 17.20 на 196-м километре трассы «Дон» в Венёвском районе произошло серьёзное ДТП. Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, водитель микроавтобуса Hyundai Starex с семью пассажирами следовал из Москвы в южном направлении и врезался в попутную цистерну, груженную битумом.
При столкновении пострадали восемь человек. Четверым из них медицинскую помощь оказали на месте, остальным, возможно, потребуется госпитализация. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают меры к ликвидации последствий ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
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