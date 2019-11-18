В Веневском районе микроавтобус въехал в цистерну: пострадали 8 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 17.20 на 196-м километре трассы «Дон» в Венёвском районе произошло серьёзное ДТП. Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, водитель микроавтобуса Hyundai Starex с семью пассажирами следовал из Москвы в южном направлении и врезался в попутную цистерну, груженную битумом.

При столкновении пострадали восемь человек. Четверым из них медицинскую помощь оказали на месте, остальным, возможно, потребуется госпитализация. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают меры к ликвидации последствий ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.