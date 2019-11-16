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При пожаре в Узловой погибли женщина и ее маленький сын
Фото 71.mchs.gov.ru.

При пожаре в Узловой погибли женщина и ее маленький сын

15 ноября в Узловой на улице Беклемищева в многоквартирном доме произошёл пожар, который унес две человеческие жизни.

В пятницу, в 22.11 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на улице Беклемищева в Узловой.

На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. Открытое горение было ликвидировано в 22.18. Но трагедии избежать не удалось - при пожаре погибла женщина и ее маленький сын. Как пишут на сайте ГУ МЧС России по Тульской области, комната размером 3x5 м закоптилась по всей площади, сгорело постельное белье, обгорел диван.

Причина пожара устанавливается.

 

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