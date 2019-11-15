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Тульский фотограф за нарушение авторских прав отсудил у рязанской кондитерской фабрики 360 тысяч рублей

Тульский фотограф за нарушение авторских прав отсудил у рязанской кондитерской фабрики 360 тысяч рублей

Такую сумму за две фотографии, взятые без спроса, суд признал обоснованной.

Арбитражный суд Рязанской области завершил рассмотрение иска туляка Алексея Горохова к фабрике «Верность качеству» из города Касимова Рязанской области.

Суть иска заключалась в том, что фабрика создала серию сувенирных шоколадных наборов с видами города Тула, а в качестве фото взяла работы Алексея, не спросив согласие автора.

Рассмотрение иска длилось почти год. В суд Алексей Горохов обратился в декабре 2018 года.

– Судя по всему решили рязанцы выходить со своими вкуснейшими конфетами на сувенирный рынок. И правильно решили! Но для дизайна оригинальных упаковок фабрика использовала фотографии Алексея Горохова, и не только его. Согласия у этих фотографов не спросили, – рассказывает юрист Евгений Черников. – На претензию ответили: мол, были уверены, что фотографии сделаны просто «обывателем, влюбленным в родной край» (это видимо имелось в виду, что раз обыватель — фотки можно брать без спроса). Мы с Алексеем с таким предложением не согласились, потому что, во-первых, их предложение было ну очень несерьезное, а тон письма был буквально наглый (иначе и не скажешь).

Что только не предпринимали кондитеры в суде, и тем не менее: суд сегодня удовлетворил наши требования в полном объеме и присудил Алексею за нарушение прав на 2 фотографии 360 000 рублей.

Решение суд огласил 14 ноября. Представители кондитерской фабрики на вынесение решения не явились. Пока об их намерении обжаловать решение суда неизвестно. На вступление его в силу отводится 30 дней. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:10 +10
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Место
Тула

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