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В Одоеве полицейскими за кражу задержаны два жителя Суворовского района

В Одоеве полицейскими за кражу задержаны два жителя Суворовского района

Два молодых человека - 21 и 16 лет - сняли с машины 73-летнего пенсионера аккумулятор.

В дежурную часть отделения полиции «Одоевское» с заявлением обратился 73-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что ночью из припаркованного во дворе дома по улице Ленина принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2105 была совершена кража аккумулятора.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы полиции были установлены личности подозреваемых в хищении. Ими оказались двое молодых людей - жители Суворова 2003 г. р. и 1998 г. р., причем старший уже ранее судим за кражи и нигде не работает. Неудачливые воры были доставлены в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанных получены признательные показания.

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