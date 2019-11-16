В Одоеве полицейскими за кражу задержаны два жителя Суворовского района

В дежурную часть отделения полиции «Одоевское» с заявлением обратился 73-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что ночью из припаркованного во дворе дома по улице Ленина принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2105 была совершена кража аккумулятора.



Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы полиции были установлены личности подозреваемых в хищении. Ими оказались двое молодых людей - жители Суворова 2003 г. р. и 1998 г. р., причем старший уже ранее судим за кражи и нигде не работает. Неудачливые воры были доставлены в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанных получены признательные показания.