В Туле мошенник зарабатывал на желающих сделать ремонт

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Полиция считает, что ущерб от деятельности преступника может составлять более 130 тысяч рублей.

Сотрудники регионального уголовного розыска установили подозреваемого в серии мошенничеств. Предполагается, что подозреваемый размещал на сайтах объявления о продаже различных строительных материалов, а тем, кто заинтересовался, предлагал сделать предоплату в размере от 4 до 124 тысяч рублей. Конечно же, после этого злоумышленник пропадал.

«Предположительно, от действий мошенника пострадало более десяти человек. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили адресата денежных переводов, направлявшихся потерпевшими. Версия о причастности к противоправным деяниям 25-летнего неработающего жителя Тулы получила предварительное подтверждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках расследования будут установлены все детали мошеннической схемы, количество потерпевших и общий размер нанесенного им ущерба.