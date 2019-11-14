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В Туле мошенник зарабатывал на желающих сделать ремонт
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

В Туле мошенник зарабатывал на желающих сделать ремонт

Полиция считает, что ущерб от деятельности преступника может составлять более 130 тысяч рублей.

Сотрудники регионального уголовного розыска установили подозреваемого в серии мошенничеств. Предполагается, что подозреваемый размещал на сайтах объявления о продаже различных строительных материалов, а тем, кто заинтересовался, предлагал сделать предоплату в размере от 4 до 124 тысяч рублей. Конечно же, после этого злоумышленник пропадал.
 
«Предположительно, от действий мошенника пострадало более десяти человек. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили адресата денежных переводов, направлявшихся потерпевшими. Версия о причастности к противоправным деяниям 25-летнего неработающего жителя Тулы получила предварительное подтверждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках расследования будут установлены все детали мошеннической схемы, количество потерпевших и общий размер нанесенного им ущерба.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:12 +1
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