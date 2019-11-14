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В Туле выступит юморист «Аншлага» Сергей Дроботенко
Фото на www.drobotenko.ru

В Туле выступит юморист «Аншлага» Сергей Дроботенко

Поклонников ждут новые и любимые номера, импровизации и многое другое.

Многие знают Сергея Дроботенко благодаря его участию в передаче «Аншлаг». Сейчас он популярный российский юморист и бессменный ведущий фестиваля сатиры и юмора в Юрмале и Сочи, а много лет назад он начинал свой путь в Омске в местной команде КВН и диджеем на радио. Впервые талант омского парня разглядел Владимир Винокур. Сергей показал ему несколько своих текстов, и Винокуру они понравились.

Но главное событие в жизни юмориста произошло в 1999 году, когда Сергей Дроботенко выступил на конкурсе артистов сатиры и юмора. Среди его конкурентов были молодой Максим Галкин, Юрий Гальцев и Верка Сердючка, а строгое жюри возглавлял Евгений Петросян. Молодой артист завоевал третье место и удостоился рукопожатия самого Евгения Ваганыча. После этого Сергей Дроботенко и попал в «Аншлаг».

Выступать сольно Сергей Дроботенко начал в 2005 году. Тогда артист провел свой первый бенефис и возглавил юрмальский фестиваль.

А теперь он отправляется к своим тульским поклонникам, чтобы представить свои лучшие эстрадные монологи. На концерте можно будет увидеть все любимые номера в исполнении артиста.

Концерт состоится 10 декабря на сцене Городского концертного зала. Начало в 19.00.

Билеты на концерт доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

 

Купить билет

 

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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