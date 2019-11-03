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В Тульской области калужанин под кайфом открыл беспорядочную стрельбу по прохожим

В Тульской области калужанин под кайфом открыл беспорядочную стрельбу по прохожим

В результате была ранена женщина. ЧП произошло в Суворове на улице Тульской в районе дома 6-а.

2 ноября вечером на пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Суворов поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.

В результате стрельбы была ранена женщина.

На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали подозреваемого. У него был изъят травматический пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу. Раненой женщине была оказана помощь, ее жизни ничего не угрожает.

В ходе проверки и проведения медицинского освидетельствования было установлено, что 27-летний житель Калуги находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По неофициальной информации, молодого человека разозлило то, что он пришел в гости к своей девушке, а она не открыла ему дверь. Из-за этого он и устроил стрельбу.

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