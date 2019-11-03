В Туле росгвардейцы задержали мужчину с гранатой

При себе у 54-летнего безработного туляка был целый арсенал!

Как стало известно Myslo, вечером 2 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о неадекватном мужчине с ножом в руках. ЧП случилось в Привокзальном районе города.

На место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали подозреваемого.

При себе у мужчины было 3 ножа, магазин с боеприпасами и ручная граната.

Задержанного мужчину передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведения проверки, им оказался 54-летний безработный, ранее судимый местный житель. По данному факту проводится проверка. Что было при нем, муляжи или настоящие боеприпасы, выяснит экспертиза.