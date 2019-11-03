Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!» открыт: большой репортаж

Фото Алексея Пирязева и Александра Овсенева.

Уже в восьмой раз фестиваль «Улыбнись, Россия» проходит в Туле, неизменно собирая под своим крылом профессиональных кинематографистов и настоящих любимцев публики — популярных артистов театра и кино.

Участников фестиваля приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, который зачитал приветственный адрес Алексея Дюмина:

- Для жителей и гостей региона фестиваль уже давно стал настоящим праздником, где они могут увидеть замечательные фильмы и пообщаться с выдающимися артистами и деятелями кинематографа. Благодарю Аллу Ильиничну Сурикову за то, что такое яркое культурное мероприятие проводится в Туле. Уверен, что и в этом году фестиваль не оставит зрителей равнодушными.

Традиционно ведущими церемонии открытия стали спортивный журналист Дмитрий Губерниев и заслуженная артистка России Ольга Кабо.

- Мы очень любим Тулу, фестиваль и вас, дорогие тульские зрители, — отметила Ольга Кабо. — Мы стремимся к вам в эти пасмурные осенние дни, потому что знаем — нас согреет ваша любовь!



На церемонию Леонид Семенович Каневский приехал с женой Анной и внучкой Амалией.

Специальным подарком фестиваля отмечен заслуженный артист России Леонид Каневский, который в этом году отметил свое 80-летие.

- Юбилей — это дело ответственное и очень нервное, — заметил Каневский. — Он прошел в мае, и я подумал — всё, начинаю нормальную покойную жизнь. Но вот Аллочка Сурикова снова вспомнила про мои 80 лет и пригласила в Тулу. Но дело не в возрасте, а в компании, в профессии, в счастье вот таких встреч. То, что Алла назвала фестиваль «Улыбнись, Россия!», это гениально. Что за эти 20 лет происходило в России, вспомните? А она несмотря ни на что требует — улыбнись!

Каневскому преподнесли большой сладкий подарок от тульских мастеров.



Друг Каневского, Эммануил Виторган, тоже совсем скоро отметил 80-летие — 27 декабря!

На церемонии открытия фестиваля сразу нескольким деятелям культуры вручили премии «За вклад в комедию». Одним из лауреатов стала народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Поистине народную любимицу еще на красной ковровой дорожке туляки встретили оглушительными овациями!



Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой.

А когда ведущие пригласили Алису Бруновну на сцену, все зрители приветствовали ее стоя.

Премию актрисе вручил кинорежиссер, профессор ВГИКа, народный артист России Вадим Абдрашитов.

- Вы знаете, на фестивале вручается сегодня много призов, — сказал Вадим Абдрашитов. — Но самый большой приз сегодня получил я — возможность аж самой Алисе преподнести приз «За вклад в комедию». Я до сих пор не верю собственному счастью. Спасибо большое фестивалю! У Алисы Бруновны так много ролей! Для меня работы этой актрисы практически всегда загадка — при очень широкой палитре всех живописных средств, при всегда очень мощной лирической составляющей есть очень четкая графика роли. Так бывает очень редко, а в итоге — получается то самое ощущение загадки и потрясающее исполнение любой роли. Алиса Бруновна может играть всё! На поздравительной плакетке написано: «Королева, чудо! Даже годы ничего не могут сделать с ней. У природы нет плохой погоды, а у Фрейндлих нет плохих ролей».

Помимо традиционных подарков, Алисе Фрейндлих подарили кардиган ручной работы, сделанный специально для нее.

- Благодарю всех! Думаю, что мой вклад в комедию не так уж и велик. Готова вкладываться и дальше, если позволят годы. Хочу сказать, что чувство юмора — одно из самых великих человеческих качеств. Человек, обладающий чувством юмора, обязательно должен быть добрым и умным. Это очень ёмкое качество. Я конечно больше театральная актриса, а в кино я — пришелец. Что удается, я радуюсь сделать с театральным зарядом.

Премию «За вклад в комедию» получил и заслуженный артист РФ, художественный руководитель театра эстрады

им. А. Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев. Премию вручила заслуженная артистка России, телеведущая Лариса Гузеева:

- Гениальный, блистательный, лучший! На плакетке написано: «Эрудитов и неандертальцев рассмешить способен Юрий Гальцев. И как только Гальцев появляется, тут же вся Россия улыбается!» Комедия — это такой тяжелый жанр! У Юры нет ни одного проходного номера, ни одного пустого бессмысленного выхода на сцену. Он просто лучший! Красивый, нежный, ума палат — он такой эрудит, у него энциклопедические знания. Я дико гожусь, что мы закончили в одно время один институт. Обожаю его!

Премию «За вклад в комедию» получил кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

- Спасибо Алле Ильиничне за фестиваль! Счастлив жить в одну эпоху с Алисой Бруновной! А я никогда не снимал комедий, я не кокетничаю. Большая радость — называть себя комедиографом, это самый сложный жанр. Я просто пытался снимать хорошее кино. Если вы считаете это комедий — низкий вам славянский поклон!

Еще одну премию «За вклад в комедию» получил заслуженный артист РФ Гоша Куценко. Награду ему вручила мэр города Тулы Ольга Слюсарева.

- «Искусство на экране жить освоил он давно. Куценко не пытается шутить, а в результате получается смешно», — зачитала Ольга Слюсарева надпись на плакетке. — Мы каждый год с нетерпением ждем фестиваль комедий. И уж если Алла Ильинична выбрала наш город, это значит одно — что мы пусть и вооружены, но любим и ценим хорошее кино. Гоша, у меня четверо сыновей, которые любят ваши песни, а я люблю кино с вашим участием. Приезжайте к нам, мы вас любим!

- Все актеры знают, что мы состоим из двух половинок — грустной маски и веселой. Они перетекают одну в другую. Думаю, мама заложила во мне что-то актерское, когда назвала меня Гошей.

Папа был в командировке в Китае, я родился, и мама временно назвала меня Гошей — тогда была такая шоколадка. Отец приехал и конечно же назвал меня Юрой — в честь Гагарина.

А я, когда поступал в театральный, не выговаривал букву «р». И тогда я сказал, что меня зовут Гоша (смеется). Огромное тебе спасибо, дорогая комедия, что ты кормишь наши актерские семьи. Юмор для нас еще и средство заработка. Тулу я люблю и уважаю. В Москве я живу на Оружейном переулке, поэтому практически как в Туле.

Премии «За вклад в чувство юмора страны удостоена народная артистка России Клара Новикова. Премию ей вручил драматург Аркадий Инин.

- На плакетке написано: «Зритель от Парижа до Урала обожает Новикову Клару! Так как Клара свой талант комический подняла на уровень космический», — прочитал Аркадий Инин.

А сама Клара Новикова в первую очередь обратилась к Алисе Фрейндлих:

- Бесконечное Вам признание! Я всегда любовалась Вами на экране, я была в восторге. И когда я вчера Вас в холле увидела, не знала, какие Вам слова сказать. И я оказалась такой большой рядом с Вами, огромной! Хотя во мне очень немного сантиметров. Мне захотелось Вас взять на руки и обогревать. Я Вам низко кланяюсь, я Вас очень люблю. Слово «гениальный» очень редко с кем-то связывается… Ну, талантливый, великолепный, потрясающий… А слово гениальный имеет такой высокий смысл, и оно подходит именно Вам. Спасибо, что Вы есть и что нам есть, на кого равняться по честности и самоотдаче.

Завершилась торжественная церемония открытия фестиваля обращением к зрителям президента фестиваля Аллы Суриковой, которая вышла на сцену в костюме клоуна:

- Если клоун стал президентом, почему бы президенту не стать клоуном? — обратилась Сурикова к зрителям. — Клоун — это высшая лига юмора. Скоморохи, шуты, клоуны — вот те люди, которые во все века имели право шутя говорить правду. Чувство юмора — самое высокое чувство, давайте его воспитывать, ему помогать, с ним жить! А наш фестиваль открыт!



Фестиваль будет проходить в течение недели. Зрители смогут посмотреть более 20 новых российских комедий и порядка 15 зарубежных. Бесплатные кинопоказы пройдут не только в Туле, но и в 17 муниципальных кинозалах Тульской области. Лучшие комедийные фильмы будут определяться зрительским голосованием. В рамках Года театра состоится конкурс на лучший комедийный студенческий спектакль. Театральные работы представят лучшие студенческие трупы ГИТИСа, ВГИКа, театрального института им. Б. Щепкина. Победителей наградят на церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 8 ноября.

Программа фестиваля ЗДЕСЬ.

интервью

Конечно же, приезд неподражаемой Алисы Фрейндлих — главное событие фестиваля в этом году. Перед церемонией награждения мы задали Алисе Бруновне несколько вопросов на пресс-конференции. Больше пообщаться не удалось, сразу после нее Фрейндлих вежливо отказалась от общения: «Дорогие мои, сейчас я срочно пойду курить, умираю как хочу, а потом обедать!»

- Алиса Бруновна, в одном из интервью Вы сказали, что у блокадников в войну была особая потребность в улыбке. Насколько Вы сохранили эту потребность на всю свою жизнь и вообще любите ли Вы сниматься в комедиях?

- Улыбка во всех ситуациях спасительна, даже когда шла война и был голод. Мы, дети, были не в состоянии оценить ничего кроме жгучего голода. Все остальное было вне оценки. Слава тебе Господи, улыбка была спасительной, это правда, уверяю вас. Родители придумывали для нас всякие шалости, чтобы отвлекать нас и чтобы мы не думали о еде. Улыбка во всех проявлениях — просит ли человек, предлагает ли человек, — спасение. И непременный атрибут любого общения. Дай Бог всем помнить слова Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Это ничего не стоит тому, кто улыбается, но очень дорого тому, для кого предназначена эта улыбка.

- Вы получаете премию «За вклад в комедию». Комедия — это главный жанр в вашей актерской жизни?

- Нет, совсем нет. Тем не менее я очень люблю этот жанр и считаю, что он самый трудный из всех существующих. И самый ответственный. И очень важно не потерять здесь хороший вкус.

- Как вам живется и работается в Питере? Много предложений?

- Через два месяца мне 85! Какие могут быть предложения? Когда-то да…

- Недавно Вы снялись в фильме «Карп отмороженный»...

- Ну это по блату. Там продюсер — мой внук, и я выпросила у него эту роль (смеется). Сейчас уже штиль на моем водном пространстве. Когда-то я работала много и в театре, и в кино. Что касается города, то я не могу похвастаться, что Петербург живет очень качественной и бурной театральной жизнью. Зритель сейчас разделяется на тех, кто приветствует авангард, и на него идет. И на тех, кто жаждет, когда же наконец кончится эта чумка авангардная и вернется хороший душевный театр мысли и чувства. Но тем не менее залы наполнены. И теми и другими.