Тулячке продали обычные ложки и монеты под видом серебряных

Женщина заплатила за это 10 тысяч рублей.

36-летняя жительница Тулы стала жертвой мошенничества. По предварительным данным, ранее неизвестный ей мужчина предложил купить у него по низкой цене серебряные ложки и монеты. Тулячка согласилась, заплатив за 63 монеты и 4 ложки 10 тысяч рублей.

Уже после покупки она выяснила, что всё купленное сделано из металла, а не из серебра.

Спустя некоторое время женщина увидела в том же месте на улице того же продавца, и обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 66-летний подозреваемый задержан. Ранее судимый мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.