Житель Новомосковска до смерти забил своего дедушку

Фото пресс-службы СУ СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Новомосковска. Он подозревается в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 14 октября 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по ул. Дружбы, на почве личных неприязненных отношений сильно избил своего деда. От полученных травм пожилой мужчина впоследствии скончался.

- В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.