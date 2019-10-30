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В Туле пройдет ежегодный чемпионат по бодибилдингу
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет ежегодный чемпионат по бодибилдингу

Турнир «МИСТЕР и МИСС Тула» состоится 2 ноября в Тульском областном центре молодежи. Начало в 12.00.

На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены из разных регионов страны. Они продемонстрируют результаты ежедневной упорной работы над своим телом.

Мужчины выступят в категориях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг и впервые в категории классик физик. В новой категории помимо основных критериев будет учитываться и физическая привлекательность атлета. А девушки традиционно выступят в номинациях бодифитнес и фитнес-бикини.

На протяжении всего дня чемпионата в фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.

Открытый чемпионат Тульской области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула» проводится ежегодно в нашем городе. Организаторами турнира выступают общественная организация «Спортивный клуб «Андрей» и Федерация бодибилдинга Тульской области.

 

Купить билет

 

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

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Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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