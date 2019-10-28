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В Туле на водителя Cadillac гаишники составили еще один протокол – за тонировку
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле на водителя Cadillac гаишники составили еще один протокол – за тонировку

Выяснилось, что на автомобиле слишком затонированы передние стекла.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства нарушения ПДД, связанного с выездом автомобиля Cadillac на тротуар на ул. Кауля.

- При осмотре транспортного средства полицейские выяснили, что на передних стеклах машины установлены пленки, светопропускание которых не соответствует требованиям законодательства, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Составлен административный протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Ведутся дальнейшие мероприятия по определению деталей случившегося.

 

Напомним, ранее в сети появился видеоролик грубого нарушения ПДД — автомобиль Cadillac передвигался по тротуару на ул. Кауля. Эта запись возмутила горожан.

Следом пресс-служба УМВД России по Тульской области опубликовала информацию о том, что личность предполагаемого водителя установлена, и ему выписан штраф.

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