Скорая попала в ДТП на пр. Ленина в Туле

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По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал.

Как сообщил Myslo очевидец, примерно в 13:40 на пр. Ленина в Туле, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Льва Толстого в Туле произошло ДТП с участием автомобиля регионального Центра медицины катастроф и внедорожника «Нива».

По словам очевидца, спецавтомобиль следовал в направлении к ул. Первомайской с включенными маячками и звуковой сиреной. На перекрестке внедорожник совершил с ним касательное столкновение и затем врезался в знак «Пешеходный переход».

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

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