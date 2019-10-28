новости
новости
Регистрация
Скорая попала в ДТП на пр. Ленина в Туле
Фото пользователя Myslo Зураб

Скорая попала в ДТП на пр. Ленина в Туле

По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал.

Как сообщил Myslo очевидец, примерно в 13:40 на пр. Ленина в Туле, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Льва Толстого в Туле произошло ДТП с участием автомобиля регионального Центра медицины катастроф и внедорожника «Нива».
 
По словам очевидца, спецавтомобиль следовал в направлении к ул. Первомайской с включенными маячками и звуковой сиреной. На перекрестке внедорожник совершил с ним касательное столкновение и затем врезался в знак «Пешеходный переход».
 
 

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

Также прислать фото, видео можно на нашу почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:55 +8
Другие статьи по темам
Событие
ДТПДТП со скоройпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на водителя Cadillac гаишники составили еще один протокол – за тонировку
В Туле на водителя Cadillac гаишники составили еще один протокол – за тонировку
3 ноября семейный парк активного отдыха «ХЛОП ТОП» празднует день рождения!
3 ноября семейный парк активного отдыха «ХЛОП ТОП» празднует день рождения!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.