Водителю Cadillac выписали штраф за езду по тротуару в Туле

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на ролик, опубликованный в тульских СМИ и соцсетях. Возмущение горожан вызвал водитель автомобиля Cadillac, который устроил гонки по тротуару на ул.Кауля.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили корреспонденту Myslo:

- Сотрудники городского отдельного батальона ДПС ГИБДД при проведении оперативных мероприятий установили водителя, подозреваемого в нарушении ПДД, выразившегося в выезде на автомобиле на тротуар в Центральном округе и передвижении по нему.

Тульские полицейские ДПС выявили мужчину, предположительно, управлявшего транспортным средством. Им оказался 29-летний житель Тулы.

На мужчину составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 2000 рублей.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.