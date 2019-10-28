Опрос: Нужно ли улицу Вознесенского в Туле делать односторонней?

Администрация Тулы рассматривает вопрос изменения организации дорожного движения по ул. Вознесенского. Власти предлагают ввести одностороннее движение.

Правда, в какую именно сторону — по направлению к ул. Волоховской или проспекту Ленина, — должны решить сами жители. Также туляки могут отказаться от введения одностороннего движения.

Для этого на сайте администрации проводится опрос. Чтобы принять в нем участие, нажмите здесь.