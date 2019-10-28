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На ул. Фридриха Энгельса в Туле загорелся терминал в кафе

На ул. Фридриха Энгельса в Туле загорелся терминал в кафе

На месте происшествия работали не менее девяти пожарных расчетов и одна автолестница.

UPD: Новость обновлена в 9.19 в связи с уточнением фактических обстоятельств происшествия.

В понедельник, 28 октября, на первом этаже дома № 70 на ул. Фридриха Энгельса в Туле произошло возгорание терминала на барной стойке в кафе «Куба». Пожарная сигнализация сработала около четырех часов утра.

Пожарные быстро обнаружили место возгорания, которое находилось в районе барной стойки. По нашей информации, загорелся терминал.

На тушение ушло около 3 минут. Огонь повредил кассовый аппарат. Владельцы кафе благодарят спасателей за скорость и профессионализм при тушении пожара: имущество кафе практически не пострадало.

Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.

Галерея
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 1
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 2
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 3
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 4
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 5
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 6
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 7
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 8
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 9
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 10
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 11
На ул. Фридриха Энгельса в Туле рано утром загорелось кафе, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 05:55 +11
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