На ул. Фридриха Энгельса в Туле загорелся терминал в кафе

На месте происшествия работали не менее девяти пожарных расчетов и одна автолестница.

UPD: Новость обновлена в 9.19 в связи с уточнением фактических обстоятельств происшествия.

В понедельник, 28 октября, на первом этаже дома № 70 на ул. Фридриха Энгельса в Туле произошло возгорание терминала на барной стойке в кафе «Куба». Пожарная сигнализация сработала около четырех часов утра.



Пожарные быстро обнаружили место возгорания, которое находилось в районе барной стойки. По нашей информации, загорелся терминал.



На тушение ушло около 3 минут. Огонь повредил кассовый аппарат. Владельцы кафе благодарят спасателей за скорость и профессионализм при тушении пожара: имущество кафе практически не пострадало.



Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.