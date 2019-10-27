Более 4500 туляков написали Географический диктант
Вопросы разработаны на основе школьных программ по географии.
27 октября Тульская область традиционно присоединилась к международной просветительской акции «Географический диктант», которая в пятый раз проводится Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» по инициативе
Основная цель акции — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.
Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов, вторая потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
В этом году вопросы озвучили режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.
В Тульской области диктант проходил более чем на 50 площадках. Так, в ТулСВУ наряду с суворовцами задания выполняли заместитель министра
Проверить свои знания по географии вы можете здесь.