Более 4500 туляков написали Географический диктант

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вопросы разработаны на основе школьных программ по географии.

27 октября Тульская область традиционно присоединилась к международной просветительской акции «Географический диктант», которая в пятый раз проводится Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Основная цель акции — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.

Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов, вторая потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

В этом году вопросы озвучили режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.

В Тульской области диктант проходил более чем на 50 площадках. Так, в ТулСВУ наряду с суворовцами задания выполняли заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр образования региона Алевтина Шевелева.

Проверить свои знания по географии вы можете здесь.