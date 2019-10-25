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Алексинца будут судить за случайное убийство женщины
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Алексинца будут судить за случайное убийство женщины

В момент нападения на потерпевшую обвиняемый был пьян.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Алексина. 55-летний мужчина попадет на скамью подсудимых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
 
По версии следствия, преступление было совершено утром 14 августа этого года, рядом с подъездом одного из домов на ул. Вересаева в Алексине.
 
«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений избил потерпевшую, находившуюся с ним. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия через непродолжительный период времени», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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