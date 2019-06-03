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Верните деньги! Офис кредитного кооператива «Регион Капитал» в Туле закрыт

Верните деньги! Офис кредитного кооператива «Регион Капитал» в Туле закрыт

На двери офиса надпись «Выходной».

В редакцию Myslo обращаются пайщики КПК «Регион Капитал» с жалобами на кооператив. В офисе никого нет, на звонки никто не отвечает, и куда теперь обращаться, чтобы вернуть свои кровные, люди не знают.

Туляк Владимир Смирнов в феврале 2019 года вложил в КПК «Регион Капитал» 100 000 рублей. В марте решил расторгнуть договор и вернуть деньги. Написал заявление, ему сказали, что в течение 30 дней его рассмотрят и после этого договор расторгнут. Но и в середине мая этого не случилось. 

Мужчина обратился в редакцию и вместе с корреспондентом выехал в офис КПК, чтобы встретиться с директором Олегом Кирилловым. На вопрос, почему пайщику не отдают его деньги, директор начал юлить: «Должно пройти 30 рабочих дней», «Нет денег, заказали, ждем» и т.д. В итоге Олег пообещал Владимиру, что 20 мая отдаст ему вложенные 100 000 рублей. Но ни в понедельник, ни через неделю вкладчик денег так и не увидел.


На фото Олег Кириллов.

Большая часть вкладчиков «Регион Капитала» до конца апреля не переживала за свои сбережения. Офис был открыт, деньги перечислялись. Забеспокоились люди только в мае, когда положенные проценты за вклад в срок не были перечислены. Многие сначала хотели решить вопрос мирно: звонили по телефону, а Олег Кириллов обещал «завтра». Но обещанное «завтра» так и не наступило. 

Пришедшие в офис 31 мая увидели лишь пустые столы и записку: «31 мая КПК «Регион Капитал» не работает. Приносим извинения». Директор КПК также перестал отвечать на телефонные звонки.

Формально КПК «Регион Капитал» является действующей организацией, имеет филиалы в Краснодаре и других городах. Соответственно, до момента ликвидации за действиями КПК должно следить СРО «Кооперативные Финансы» (а Центральный банк – за качеством работы СРО). Кто здесь не уследил, и возможно ли что-то еще сделать, пока непонятно.

Обещание КПК о том, что сбережения застрахованы, может превратиться в пустой звук. Некоторые пайщики уже связывались с «Межрегиональным потребительским обществом взаимного страхования», в котором страховались их деньги.  Им пояснили:

КПК не внесло очередной платеж, и теперь у страховой компании есть все основания, чтобы расторгнуть договор. И оставить вкладчиков без выплат.

Сколько на данный момент обманутых вкладчиков, неизвестно. Суммы, которые туляки вложили в КПК, самые разные. По данным Myslo, от 20 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. 

Myslo просит считать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:09 +5
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