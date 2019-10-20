На Куликовом поле высадили 6000 двухлетних дубков

Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле".

Акция «Зеленая Дубрава» призвана увековечить память о ратниках Дмитрия Донского и всех русских воинах, сражавшихся за Отечество. 19 октября в ней приняли участие как профессионалы лесного дела, так и простые граждане, приехавшие на Куликово поле, чтобы высадить дерево в честь своих близких.

Акция проходит с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище «Зеленая Дубрава», где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». За несколько лет общими усилиями территория Зеленой Дубравы была восстановлена. Первые посаженные дубки, клены, ясени, липы — традиционные для северной лесостепи деревья — уже выше человеческого роста.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, вчера место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке «Рыбий Верх». Эти два естественных природных барьера были густо залесены в 14 веке. Они определили местоположение левого и правого флангов русского войска. Именно здесь, рядом с набирающими силу деревцами, посаженными в прошлые годы, были нарезаны борозды для новых посадок.

Тождественное открытие акции «Зеленая Дубрава» состоялось в селе Монастырщино. Для участников играл оркестр Росгвардии. Все прибывшие получили памятные значки и заполнили специальные карточки, в которых указали имена тех, в честь кого будут сажать деревья. Вслед за приветствиями и выступлениями почетных гостей, колонна машин отправилась на поле сражения.

Посадочный материал — двухлетние саженцы дуба черешчатого — в этом году привезли на Куликово поле сотрудники Управления лесного хозяйства Липецкой области. Перед посадкой их освятил настоятель монастырщинского храма Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Владимир. Взрослым и детям потребовалось около полутора часов, чтобы дать жизнь новой дубраве Куликова поля. В завершении встречи собравшихся ждал травяной чай и пироги с шиповником.