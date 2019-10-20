новости
новости
Регистрация
В ночь на 22 октября туляки увидят самый яркий звездопад осени

В ночь на 22 октября туляки увидят самый яркий звездопад осени

Правда, по словам астрономов, в этом может немного помешать Луна.

В ночь на 22 октября туляки увидят самый яркий звездопад осени. Скорость метеоров потока Ориониды составит около 66 километров в секунду.
 
- Наша земля летит вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и еще встречает поток оставшихся маленьких кусочков кометной пыли, и они врезаются в атмосферу со скоростью примерно 66 километров в секунду, — рассказала РИА «Новости» астроном Московского планетария Людмила Кошман.
 
По ее словам, это даже больше, чем у метеоров известного летнего потока Персеиды, которые разгоняются до 59 километров в секунду.
 
В этот раз ожидается порядка 20 метеоров в час.
Для того чтобы увидеть звездопад, нужно примерно после двух часов ночи смотреть на юго-восток. Визуально будет казаться, что метеоры будут вылетать из созвездия Ориона, которое в этот момент будет находиться высоко.
 
Однако астроном предупреждает, что даже в случае идеальной погоды наблюдениям может несильно помешать Луна, «которая с 21 числа примет фазу последней четверти и немножко будет засвечивать слабые метеоры».
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:31 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
яркий звездопадзвездопадпоток Ориониды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Пушкинской в Туле загорелся заброшенный дом
На ул. Пушкинской в Туле загорелся заброшенный дом
В Узловой девочку сбил автомобиль: момент ДТП попал на видео
В Узловой девочку сбил автомобиль: момент ДТП попал на видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.