В ночь на 22 октября туляки увидят самый яркий звездопад осени

Для того чтобы увидеть звездопад, нужно примерно после двух часов ночи смотреть на юго-восток. Визуально будет казаться, что метеоры будут вылетать из созвездия Ориона, которое в этот момент будет находиться высоко.

Однако астроном предупреждает, что даже в случае идеальной погоды наблюдениям может несильно помешать Луна, «которая с 21 числа примет фазу последней четверти и немножко будет засвечивать слабые метеоры».