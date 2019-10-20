В ночь на 22 октября туляки увидят самый яркий звездопад осени
Правда, по словам астрономов, в этом может немного помешать Луна.
В ночь на 22 октября туляки увидят самый яркий звездопад осени. Скорость метеоров потока Ориониды составит около 66 километров в секунду.
- Наша земля летит вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и еще встречает поток оставшихся маленьких кусочков кометной пыли, и они врезаются в атмосферу со скоростью примерно 66 километров в секунду, — рассказала РИА «Новости» астроном Московского планетария Людмила Кошман.
По ее словам, это даже больше, чем у метеоров известного летнего потока Персеиды, которые разгоняются до 59 километров в секунду.
В этот раз ожидается порядка 20 метеоров в час.
Для того чтобы увидеть звездопад, нужно примерно после двух часов ночи смотреть на юго-восток. Визуально будет казаться, что метеоры будут вылетать из созвездия Ориона, которое в этот момент будет находиться высоко.
Однако астроном предупреждает, что даже в случае идеальной погоды наблюдениям может несильно помешать Луна, «которая с 21 числа примет фазу последней четверти и немножко будет засвечивать слабые метеоры».
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