За сутки жители Тульской области отдали мошенникам более 200 тысяч рублей

На территории Тульской области действуют мошенники, которые звонят гражданам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковской карты либо осуществить перевод денежных средств.

Сотрудники регионального УМВД в очередной раз напоминают: банковским работникам запрещено собирать информацию о реквизитах карт клиентов. Такая просьба может исходить только от мошенника. Кроме того, полицейские просят граждан быть внимательными при переводе денежных средств на неизвестные мобильные номера или банковские карты.

Накануне 38-летней жительнице Пролетарского округа позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с её банковской карты и необходимостью открытия нового счёта, он убедил её перевести через банкомат все деньги на другой счёт. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

А 60-летняя пенсионерка из Узловой стала жертвой мошенника, который под предлогом перевода денег за аренду квартиры, объявление о сдаче которой женщина разместила на сайте бесплатных объявлений, завладел деньгами на сумму 13 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и просят граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомыми абонентами.