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За сутки жители Тульской области отдали мошенникам более 200 тысяч рублей

За сутки жители Тульской области отдали мошенникам более 200 тысяч рублей

Полицейские напоминают гражданам основные правила безопасности.

На территории Тульской области действуют мошенники, которые звонят гражданам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковской карты либо осуществить перевод денежных средств.

Сотрудники регионального УМВД в очередной раз напоминают: банковским работникам запрещено собирать информацию о реквизитах карт клиентов. Такая просьба может исходить только от мошенника. Кроме того, полицейские просят граждан быть внимательными при переводе денежных средств на неизвестные мобильные номера или банковские карты.

Накануне 38-летней жительнице Пролетарского округа позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с её банковской карты и необходимостью открытия нового счёта, он убедил её перевести через банкомат все деньги на другой счёт. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

А 60-летняя пенсионерка из Узловой стала жертвой мошенника, который под предлогом перевода денег за аренду квартиры, объявление о сдаче которой женщина разместила на сайте бесплатных объявлений, завладел деньгами на сумму 13 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и просят граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомыми абонентами.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:14 0
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