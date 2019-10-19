В Туле подростки на «двенашке» влетели в столб: четверо пострадавших

Как сообщает корреспондент Myslo, на Хомяковском шоссе в Туле, между детскими лагерями и пос. Хомяково произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2112».

По имеющейся на момент публикации информации, за рулём находилась 18-летняя девушка, которая совсем недавно получила водительское удостоверение. Вместе с ней в легковушке ехали трое подростков в возрасте 16-17 лет.

Во время движения по направлению к Хомяково водитель на скорости зацепила обочину, машину вынесло на противоположную сторону дороги, где «Лада» врезалась сначала в дерево, а затем в фонарный столб.

Удар был такой силы, что задняя часть машины сложилась «гармошкой». Все четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.