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В Туле подростки на «двенашке» влетели в столб: четверо пострадавших

В Туле подростки на «двенашке» влетели в столб: четверо пострадавших

Автоавария произошла на Хомяковском шоссе.

Как сообщает корреспондент Myslo, на Хомяковском шоссе в Туле, между детскими лагерями и пос. Хомяково произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2112».

По имеющейся на момент публикации информации, за рулём находилась 18-летняя девушка, которая совсем недавно получила водительское удостоверение. Вместе с ней в легковушке ехали трое подростков в возрасте 16-17 лет.

Во время движения по направлению к Хомяково водитель на скорости зацепила обочину, машину вынесло на противоположную сторону дороги, где «Лада» врезалась сначала в дерево, а затем в фонарный столб.

Удар был такой силы, что задняя часть машины сложилась «гармошкой». Все четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 1
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 2
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 3
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 4
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 5
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 6
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 7
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 8
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 9
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 10
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 11
Авария на Хомяковском шоссе в Туле, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:04 +9
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ТулаХомяковское шоссе

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