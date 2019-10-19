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В Туле стартовал Кубок Губернатора Тульской области по дзюдо: фоторепортаж
Фото: Дмитрий Черба

В Туле стартовал Кубок Губернатора Тульской области по дзюдо: фоторепортаж

В манеже стадиона «Арсенал» выступят спортсмены из 29 регионов России.

Участников соревнований приветствовал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

– Дзюдо учит мужеству, стойкости, уважению к сопернику, упорству в достижении поставленных целей. Воспитывает настоящий бойцовский характер. Дзюдо активно развивается и в нашем регионе. Дети в Тульской области занимаются дзюдо в спортивных секциях с дошкольного возраста, с 4-5 лет. Тульские спортсмены достойно представляют родной край на соревнованиях разного уровня. Мы гордимся их мастерством и ждем от них новых побед.

К спортсменам также обратились вице-президент, исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и Депутат Госдумы, президент Тульской региональной Федерации дзюдо Виктор Дзюба.

В соревнованиях, которые проводятся в шестой раз, принимают участие более 200 спортсменов из 29 регионов страны в возрасте до 21 года. В воскресенье, 20 октября, поединки продолжатся.

Дзюдоисты, которые займут первые места, выступят на Первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое состоится в Красноярске в ноябре.

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Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 2
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 3
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 4
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 5
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 6
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 7
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 8
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 9
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 10
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 11
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 12
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 13
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 14
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 15
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 16
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 17
Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 18
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Кубок губернатора Тульской области по дзюдо, Фото: 21
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:09 0
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