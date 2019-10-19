В Туле стартовал Кубок Губернатора Тульской области по дзюдо: фоторепортаж

Фото: Дмитрий Черба

Участников соревнований приветствовал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

– Дзюдо учит мужеству, стойкости, уважению к сопернику, упорству в достижении поставленных целей. Воспитывает настоящий бойцовский характер. Дзюдо активно развивается и в нашем регионе. Дети в Тульской области занимаются дзюдо в спортивных секциях с дошкольного возраста, с 4-5 лет. Тульские спортсмены достойно представляют родной край на соревнованиях разного уровня. Мы гордимся их мастерством и ждем от них новых побед.

К спортсменам также обратились вице-президент, исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и Депутат Госдумы, президент Тульской региональной Федерации дзюдо Виктор Дзюба.

В соревнованиях, которые проводятся в шестой раз, принимают участие более 200 спортсменов из 29 регионов страны в возрасте до 21 года. В воскресенье, 20 октября, поединки продолжатся.

Дзюдоисты, которые займут первые места, выступят на Первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое состоится в Красноярске в ноябре.