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В Туле 9-летний мальчик сбежал от мамы в детский развлекательный центр

В Туле 9-летний мальчик сбежал от мамы в детский развлекательный центр

Ребенка искали полицейские.

Днем 18 октября тульским полицейским поступило заявление о пропаже 9-летнего мальчика в Советском районе города. По предварительным данным, мать ребенка перед уходом закрывала квартиру, а сын вышел ждать ее около подъезда и пропал.

После безуспешных попыток найти его самостоятельно, женщина обратилась в правоохранительные органы.

- Незамедлительно на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Проверялись подъезды, скверы, заброшенные строения, а также магазины. При этом отрабатывались версии нахождения мальчика как неподалеку от дома, так и за пределами города, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В результате пропавшего ребенка нашли на ул. Фрунзе в торговом комплексе неподалеку, где тот играл в детском развлекательном центре.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, угрозы жизни и здоровью нет.

Полицейские выясняют все детали произошедшего, в том числе, каким образом ребенок без сопровождения взрослых оказался в развлекательном центре.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:21 +8
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