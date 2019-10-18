В Туле на ул. Степанова возле бассейна запретят остановку и стоянку транспорта

Такие же ограничения будут действовать и на ул. Замочной.

С 7 ноября в Туле вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на нескольких участках улиц Пролетарского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запретят остановку и стоянку вдоль дома №44 по ул. Степанова (четная сторона) на участке от въезда на территорию до пересечения с ул. Замочной.

Также подобные ограничения будут действовать от въезда на территорию дома №37 по ул. Замочной до дома №35-а.