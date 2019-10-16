ДТП с едва не влетевшей в остановку машиной снял видеорегистратор

Напомним, 16 октября в районе дома №92 по ул. Металлургов произошло ДТП с участием «Лады Ларгус» и Kia Rio.

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео с моментом ДТП, которое произошло утром 16 октября на ул. Металлургов в Туле. Снятые видеорегистратором кадры подтверждают озвученную участниками автоаварии версию.

Напомним , 16 октября в районе дома №92 по ул. Металлургов произошло ДТП с участием «Лады Ларгус» и Kia Rio. «Лада» выезжала с прилегающей территории, а Kia двигалась по ул. Металлургов в сторону ул. Ложевой.

«Ларгус» ударил Kia в заднюю часть, от удара ее вынесло с дороги. Автомобиль врезался в фонарный столб и остановился всего в паре метров от остановки «Машколледж».

По словам водителя «Ларгуса», он действительно выезжал с прилегающей территории и весь ряд его пропускал, а значит, он убедился в безопасности маневра. Однако в момент поворота внезапно появилась девушка на Kia.