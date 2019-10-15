В Пролетарском районе открылся офис ВТБ

Офис открылся 11 октября на ул. Металлургов, 86-б.



До сих пор в Пролетарском районе работал один офис ВТБ – на ул. Ложевой. Потребность в новых точках обслуживания назрела давно.

Открывшийся офис соответствует самым современным стандартам банковского обслуживания. Специалисты консультируют клиентов и помогают подобрать финансовые продукты и услуги: здесь можно оформить ипотеку или кредит наличными, накопительный счет или депозит, получить «Мультикарту». В новом офисе любую сумму наличными можно снять или внести через банкоматы, которые расположены в зале. Еще два универсальных устройства находятся в зоне самообслуживания у входа в офис: она открыта круглосуточно.

Красную ленточку в честь открытия офиса Светлана Мужичкова, старший вице-президент, управляющий ВТБ в Тульской области, перерезала вместе с представителями городской администрации и крупнейших организаций Пролетарского района. «Тулачермет», «Ванадий», «Полема» и другие предприятия многие годы сотрудничают с банком, являются его корпоративными клиентами.

Светлана Мужичкова:

Светлана Мужичкова – Необходимость открытия второго офиса ВТБ в Пролетарском районе обусловлена значительным спросом на финансовые услуги со стороны как работников бюджетной сферы, так и сотрудников крупнейших предприятий региона, расположенных в этом районе. На сегодняшний день более 1000 тульских организаций выбрали ВТБ для перечисления заработной платы своим работникам. Самое главное, что есть у банка, – его клиенты и партнеры. Это то, ради чего мы работаем, каждый день стараясь сделать наше обслуживание лучше. Мы хотим, чтобы в этом офисе посетителям было комфортно.

Илья Беспалов, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике, отметил:

Илья Беспалов – Открытие нового офиса – в первую очередь, показатель устойчивого развития бизнеса банка в регионе. Кроме того, это хорошее событие для жителей Пролетарского округа, самого большого в Туле – у них появилась возможность получать финансовые услуги в современном, удобном пространстве с высоким уровнем сервиса.

Ирина Казенная, руководитель финансового отдела ПАО «Тулачермет», подчеркнула:

Ирина Казенная – С ВТБ нас связывает давнее и долгосрочное сотрудничество, в том числе в рамках зарплатного проекта. Сегодня более 1000 работников предприятия являются зарплатными клиентами ВТБ, и это количество растет, потому что людям интересны те продукты, которые банк предлагает нашим сотрудникам.

Для ВТБ новый офис на Металлургов стал одиннадцатой точкой продаж в Туле и 21-й – в области. Развитие сети продолжается: 18 октября открывается объединенный офис в Ефремове, где будут предоставляться услуги как физическим, так и юридическим лицам. А зимой на пр. Ленина, 77 состоится открытие флагманского офиса – он станет самым крупным в сети ВТБ в Тульском регионе.



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