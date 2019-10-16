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Из-за ДТП на улице Металлургов собралась пробка

Из-за ДТП на улице Металлургов собралась пробка

Авария случилась в Туле утром 16 октября.

16 октября в районе дома № 92 по ул. Металлургов произошло ДТП с участием «Лады Ларгус» и Kia Rio. По предварительной информации, «Лада» выезжала с прилегающей территории, а Kia двигалась по ул. Металлургов в сторону ул. Ложевой.

«Ларгус» ударил Kia в заднюю часть, от удара ее вынесло в сторону остановки, автомобиль врезался в фонарный столб и остановился всего в паре метров от остановки «Машколледж».

По словам водителя «Ларгуса», он действительно выезжал с прилегающей территории, и весь ряд его пропускал, — а значит, он убедился в безопасности маневра. Однако в момент поворота внезапно появилась девушка на Kia.

Участники аварии перегородили ул. Металлургов, собралась внушительная пробка.

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ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 1
ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 2
ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 3
ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 4
ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 5
ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 6
ДТП ул Металлургов, 16.10.19, Фото: 7
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:11 +7
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