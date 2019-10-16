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УМВД: Автомобили в Петелино сжег ревнивец

УМВД: Автомобили в Петелино сжег ревнивец

По версии следствия, мужчина из ревности решил сжечь машину бывшей жены. Попутно огонь повредил еще два припаркованных рядом автомобиля.

Ранее Myslo рассказывал о пожаре в Петелино. В ночь на 15 октября на ул. Школьной сгорел автомобиль Opel Astra, также сообщалось, что огонь частично повредил две припаркованные рядом машины — Kia Rio и ВАЗ-2107.

Владелица «Опеля» обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители выяснили, что пожар произошел в результате поджога.

– По предварительным данным, поджог мог совершить неработающий ранее судимый 59-летний бывший муж потерпевшей. Предположительно, мотивом его деяния стала ревность, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ведомстве отметили, что огонь повредил только две машины — «Опель» и «Киа Рио».

– Другие транспортные средства повреждены не были. По предварительным данным, подозреваемый имел умысел только на поджог машины бывшей жены.

В отделении полиции «Ильинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:56 +2
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