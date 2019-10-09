4 схемы обмана, о которых нужно предупредить близких
О популярных мошеннических схемах пишут часто, но обманутых туляков меньше не становится.
Рассказываем, какие еще уловки придумали злоумышленники, чтобы завладеть вашими деньгами.
По словам начальника уголовного розыска УМВД России по г. Туле Михаила Шестакова, сейчас наиболее активно развиваются мошенничества с использованием IT-технологий: гаджетов и электронных сервисов. В тульской полиции даже создано отделение, которое специализируется именно на расследовании таких преступлений. Но самая лучшая борьба с мошенниками – быть предупрежденным об их уловках. Читайте и рассказывайте о них родителям и друзьям:
Схема №1. Посмотри, это твои фотки?
Главный инструмент этой схемы – смс-сообщение на ваш телефон. В нем непонятные иероглифы или завлекающий текст вроде: «Это не ты на фото?», «Посмотри, что нашел в фотках с прошлого лета». К тексту обязательно прикреплена ссылка, пройдя по которой, якобы можно увидеть те самые увлекательные снимки. На самом же деле, нажав на ссылку, вы впустите в свой телефон вирус, взламывающий приложения мобильного банка. А дальше списать все имеющиеся на ваших счетах средства уже не составит труда.
Такие смс приходят с неизвестных номеров, а иногда в адресной строке вообще значится адрес какого-либо сайта. Для того чтобы защитить себя, нужно знать всего одно правило: не открывать ссылки, которые вы получили из ненадежных источников.
Что делать, если вы все-таки открыли ссылку? Срочно звоните на горячую линию банка и просите заблокировать счета и отвяжите телефон от приложения онлайн-банка. А потом покажите свой мобильный мастеру, чтобы тот очистил его от вирусов. В этом случае мошенничества деньги порой списываются не сразу, а спустя несколько дней, когда владелец телефона уже забыл о странном сообщении.
Схема №2. Покупки на AliExpress
Современные преступники умудряются взломать аккаунты онлайн-банков, что уж говорить о платформах интернет-магазинов. Многие из нас привязывают свои банковские карты к сервисам, а потом они становятся жертвой мошенников. В тульскую полицию уже обращались жертвы мошенников с AliExpress. Преступники не смогли вывести средства с привязанной карты себе, зато оплатили вашими деньгами все необходимые покупки.
Как обезопасить себя? Лучше всего будет, если вы заведете отдельную карту для оплаты покупок в интернете. Не привязывайте ее к мобильному банку и не храните на ней деньги. Даже если доступ к карте взломают, вы ничего не потеряете.
Схема № 3. Поможем вам с пожарной безопасностью
Этот вид мошенничества рассчитан на предпринимателей и руководителей организаций. Злоумышленники связываются с ними, представляются сотрудниками проверяющих органов и оповещают о якобы готовящейся проверке, а затем предлагают решить вопрос за деньги. Тем, кто проверки боится, такая схема обычно нравится, и они с легкостью соглашаются перевести деньги.
Естественно, после этого преступник исчезает, и только тогда бизнесмену становится понятно, что никакой проверки не планировалось и его обманули.
Не попасться на эту схему легко, достаточно помнить, что взятка должностному лицу грозит уголовной ответственностью.
Схема № 4. Звонок из службы безопасности банка
Эта схема стара и всем известна, но каждый день в полицию приходят обманутые люди. Повторим для тех, кто не знает: вам звонят якобы из службы поддержки банка. Мошенники обращаются к вам по имени и говорят, что по карте прошла подозрительная операция перевода денег. Чтобы сохранить средства, их якобы заморозили. Потом у вас выспрашивают информацию о карте, просят назвать цифры из пришедшего смс или отправляют до ближайшего банкомата для совершения определенных операций. Всё это ведет к списанию денежных средств.
Но если раньше мошенники звонили только со стационарных московских номеров, начинающихся на 8 (495)..., 8 (499)..., 8 (490)..., то теперь они пошли дальше и создали клоны официальных прямых линий банков – 900 и 8 (800) 100-24-24 и т.п. Это подкупает.
Не доверяйте таким звонкам! Помните: что бы ни случилось, настоящий сотрудник банка никогда не будет ничего спрашивать по телефону. Даже если с вашим счетом действительно что-то произошло, вас пригласят в отделение банка.
Если вы совершили ошибку и мошенники завладели вашими данными, срочно звоните в полицию и на горячую линию банка, которая указана на вашей карте. Оперативные сотрудники полиции сразу же подключатся к решению вашей проблемы. В ряде случаев при оперативном обращении деньги удается сохранить.
Важно помнить: если вас обманули, срочно звоните 02 в любое время суток. Оперативная группа приедет к вам и сделает всё, чтобы помочь вернуть деньги. В первые часы после обмана вернуть украденное проще, чем спустя несколько дней.