новости
новости
Регистрация
Восемь человек пострадали в утреннем ДТП в Тульской области
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Восемь человек пострадали в утреннем ДТП в Тульской области

Спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пострадавших из искореженного авто.

В Чернском районе сегодня утром, около 8.50, на 265-м километре автодороги М2 столкнулись «Лада Ларгус» и «Хендай».

По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в «Хёндай», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП пострадали шесть человек, находившихся в салоне «Лады», а также двое из «Хёндая». Для извлечения пострадавших прибывшим на место аварии спасателям пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент «Спрут».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося, полицией совместно с медиками организуется оказание помощи пострадавшим, а также ведётся работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:44 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТП в Чернском районе
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Неделя в «Октаве»: откровения Фриды Кало, лекция о работе оператора и лирический спектакль «Я шагаю по Москве»
Неделя в «Октаве»: откровения Фриды Кало, лекция о работе оператора и лирический спектакль «Я шагаю по Москве»
Подмосковная чулочная фабрика приглашает туляков на работу
Подмосковная чулочная фабрика приглашает туляков на работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.