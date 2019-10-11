Восемь человек пострадали в утреннем ДТП в Тульской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Чернском районе сегодня утром, около 8.50, на 265-м километре автодороги М2 столкнулись «Лада Ларгус» и «Хендай».

По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в «Хёндай», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП пострадали шесть человек, находившихся в салоне «Лады», а также двое из «Хёндая». Для извлечения пострадавших прибывшим на место аварии спасателям пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент «Спрут».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося, полицией совместно с медиками организуется оказание помощи пострадавшим, а также ведётся работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы.