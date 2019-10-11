Неделя в «Октаве»: откровения Фриды Кало, лекция о работе оператора и лирический спектакль «Я шагаю по Москве»

Изображения предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Что ждет нас в «Октаве» с 14 по 20 октября.

Вторник, 15 октября

В честь открытия регионального кружкового движения «Точки кипения» состоится лекция «Откровения Фриды Кало». Фрида Кало — яркая фигура в искусстве прошлого века. Несмотря на страшную аварию, которая изменила ее жизнь, Фрида сумела найти себя, стать одной из лучших художниц в мире и сохранить стойкость духа до последних дней.

Длинные юбки, мужские костюмы, сквернословие и алкоголь всегда были

спутниками Фриды Кало. Слушатели вместе с экспертом-искусствоведом на лекции «Откровения Фриды Кало» рассмотрят творчество Кало через призму боли, разочарования и предательства. Гости узнают, какие события закалили характер и наделили знаменитую художницу поистине крепким нравом. Лектор не обойдет и тему любви к мужу Диего Риверу и к мексиканскому народу.

Начало в 15.00. Вход по предварительной регистрации.

среда, 16 октября

В среду здесь покажут лирический спектакль-путешествие «Я шагаю по Москве» по дневникам Геннадия Шпаликова. Сюжет представляет собой движение, аналогичное тому, что вынесено в название «Я шагаю по Москве». В основе текста, произносимого единственным актером-

участником спектакля Евгением Серзиным в диалоге с аккордеоном Павла

Чернейкина, помимо дневников — все доступные тексты Шпаликова: стихи, песни, письма, сценарии. Композицию составил режиссер спектакля Семен Серзин при участии исполнителя главной роли.

Семен Серзин о спектакле:

— Я бы сказал, что Шпаликова сейчас не столько вспоминают, сколько начали вспоминать. Может быть, захотелось «оттепели»… Честности — ее хотелось бы и не хватает. Сейчас вышел потрясающий сериал «Чернобыль» — и как он потряс нашу страну честностью! От лжи все очень устали.

Начало в 19.00.

четверг, 17 октября

В Большом зале состоится показ фильма «Хрусталь» с кинокритиком Алисой Таежной и отборщиком короткометражной программы Московского международного кинофестиваля Андреем Щиголевым.

События фильма «Хрусталь» разворачиваются в 90-е годы прошлого века.

Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты»…

Фильм «Хрусталь» снят целиком в Беларуси — в Минске и на территории

хрустального завода в Борисове.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

А тем временем в Лектории руководитель «Пространства йоги» Юлия Никифорова прочтет лекцию о распространенных мифах и заблуждениях в современной йоге. Юлия расскажет о целях йоги и разных стилях, образовавшихся на базе хатха-йоги. На лекции также пойдет речь об основных мотивах и целях практики йоги 2500 лет назад и насколько они актуальны сегодня.

Кроме того, Юлия развеет миф о взаимосвязи йоги и вегетарианства. Развенчает заблуждения о питании в йоге на базе классических первоисточников. Внесет разъяснение, почему не обязательно иметь гибкость, чтобы практиковать одну из древнейших, развивающих и оздоровительных систем в мире.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

воскресенье, 20 октября

На 3-м этаже кластера «Октава» пройдет очередная лекция «Образное решение кадра. Операторское мастерство» от киношколы «Ру-кино». Слушатели узнают, как через правильно выставленное освещение, ракурс и объектив можно передавать целую гамму чувств, настроений

и состояний.

Часто после просмотра фильма отдельные кинокадры живут в памяти зрителя намного дольше, чем воспоминания о сценарии или игре актера. Оператор-постановщик — это один из основных участников кинопроцесса, непосредственно отвечающий за изобразительное решение фильма или ТВ-проекта. Работая над воплощением идейно-художественного замысла режиссера, оператор придает каждому кадру необходимое настроение и атмосферу через правильно выбранное освещение, ракурс съемки и композицию.

Начало в 12.00. Вход свободный.