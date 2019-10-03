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Тройное ДТП с краном стало причиной утренней пробки на пр. Ленина

Тройное ДТП с краном стало причиной утренней пробки на пр. Ленина

Сегодня утром авария вновь остановила движение на пр. Ленина в районе Зеленстроя.

На пр. Ленина у развязки с Калужским шоссе сегодня утром столкнулись две легковушки и автокран. «Форд», поворачивавший с ул. Рязанской на пр. Ленина, «догнал» «Шевроле», а в него врезался автокран. 

 
Фото читателя.

Авария несерьезная, повреждены лишь пара фар, но ДТП парализовало движение автомобилей в сторону центра Тулы и трамваев, ехавших из центра. Одновременно встал транспорт и по противоположной стороне. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:50 +6
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