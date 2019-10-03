Тройное ДТП с краном стало причиной утренней пробки на пр. Ленина

Сегодня утром авария вновь остановила движение на пр. Ленина в районе Зеленстроя.

На пр. Ленина у развязки с Калужским шоссе сегодня утром столкнулись две легковушки и автокран. «Форд», поворачивавший с ул. Рязанской на пр. Ленина, «догнал» «Шевроле», а в него врезался автокран.



Фото читателя.

Авария несерьезная, повреждены лишь пара фар, но ДТП парализовало движение автомобилей в сторону центра Тулы и трамваев, ехавших из центра. Одновременно встал транспорт и по противоположной стороне.