Тройное ДТП с краном стало причиной утренней пробки на пр. Ленина
Сегодня утром авария вновь остановила движение на пр. Ленина в районе Зеленстроя.
На пр. Ленина у развязки с Калужским шоссе сегодня утром столкнулись две легковушки и автокран. «Форд», поворачивавший с ул. Рязанской на пр. Ленина, «догнал» «Шевроле», а в него врезался автокран.
Фото читателя.
Авария несерьезная, повреждены лишь пара фар, но ДТП парализовало движение автомобилей в сторону центра Тулы и трамваев, ехавших из центра. Одновременно встал транспорт и по противоположной стороне.
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