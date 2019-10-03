Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области
В Киреевском районе в ДТП погиб один человек и четверо пострадали
На автодороге «Бородинский — Большие Калмыки» столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Carens.
В ночь на 3 октября на автодороге «Бородинский — Большие Калмыки» в Киреевском районе произошло серьезное ДТП. На 40-м километре столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Carens.
По данным региональных спасателей, сообщение об автоаварии поступило на телефон «Единой службы спасения 112» в 00.18. На место сразу же направили сотрудников МЧС, ГИБДД и медиков.
«Личный состав пожарно-спасательной части №49 для извлечения пострадавших применял спасательный инструмент „КНР-80“ (гидравлические ножницы)», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
По информации пресс-службы региональной полиции, в результате ДТП погибла девушка и пострадали еще четыре человека.
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