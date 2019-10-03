новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе в ДТП погиб один человек и четверо пострадали
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Киреевском районе в ДТП погиб один человек и четверо пострадали

На автодороге «Бородинский — Большие Калмыки» столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Carens.

В ночь на 3 октября на автодороге «Бородинский — Большие Калмыки» в Киреевском районе произошло серьезное ДТП. На 40-м километре столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Carens.
 
По данным региональных спасателей, сообщение об автоаварии поступило на телефон «Единой службы спасения 112» в 00.18. На место сразу же направили сотрудников МЧС, ГИБДД и медиков.
 
«Личный состав пожарно-спасательной части №49 для извлечения пострадавших применял спасательный инструмент „КНР-80“ (гидравлические ножницы)», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По информации пресс-службы региональной полиции, в результате ДТП погибла девушка и пострадали еще четыре человека.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:59 +5
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдддпсавтоавария
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы мужчина лег спать на проезжей части
В центре Тулы мужчина лег спать на проезжей части
Тройное ДТП с краном стало причиной утренней пробки на пр. Ленина
Тройное ДТП с краном стало причиной утренней пробки на пр. Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.