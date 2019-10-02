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Туляков приглашают поучаствовать в экологической акции

Туляков приглашают поучаствовать в экологической акции

Сдай макулатуру и поучаствуй в розыгрыше призов.

5 октября с 9.00 до 13.00 в Баташевском саду (вход со стороны ул. Токарева) состоится благотворительная акция по сбору вторичного сырья — «Больше не мусор».

Организаторами мероприятия, проходящего под девизом «Разделять и помогать просто!», выступают Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и ГУ ТО «Тульские парки». Для участников акции уже подготовлены экобилеты, которые дают право на участие в розыгрыше призов от партнеров.

Чтобы получить экобилет, дающий право на участие в розыгрыше, необходимо принести на пункт сбора один из видов вторичного сырья в установленных организаторами объемах:

  • 1,5 кг пластика (бутылки из-под воды, газировки, емкости от бытовой химии, шампуней, гелей);
  • 10 кг макулатуры;
  • 1 кг металла (алюминиевых и/или жестяных банок);
  • 1 кг батареек;
  • 1 кг пластиковых крышечек.

Розыгрыш будет проходить онлайн в группе «ВКонтакте» 9 октября в 19.00. Можно получить билеты на экстремальные аттракционы «Драйв» в ЦПКИО им П. П. Белоусова или посетить Тульский экзотариум и музейно-выставочный центр «Тульские древности», а также получить набор экомешочков для разумных покупок.

Собранное на акции вторичное сырье будет отправлено на переработку.
Все вырученные от сдачи вторсырья средства организаторы передадут в Тульский благотворительный фонд «Не молчи!», помогающий детям с ограниченными возможностями здоровья.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:00 +3
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