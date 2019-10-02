Туляков приглашают поучаствовать в экологической акции

5 октября с 9.00 до 13.00 в Баташевском саду (вход со стороны ул. Токарева) состоится благотворительная акция по сбору вторичного сырья — «Больше не мусор».

Организаторами мероприятия, проходящего под девизом «Разделять и помогать просто!», выступают Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и ГУ ТО «Тульские парки». Для участников акции уже подготовлены экобилеты, которые дают право на участие в розыгрыше призов от партнеров.



Чтобы получить экобилет, дающий право на участие в розыгрыше, необходимо принести на пункт сбора один из видов вторичного сырья в установленных организаторами объемах:

1,5 кг пластика (бутылки из-под воды, газировки, емкости от бытовой химии, шампуней, гелей);

10 кг макулатуры;

1 кг металла (алюминиевых и/или жестяных банок);

1 кг батареек;

1 кг пластиковых крышечек.