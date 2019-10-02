После пропажи 64 млн рублей при строительстве «Ясная Поляна» ищет нового подрядчика

На фото Фестивальный центр.

Администрация Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» ищет нового подрядчика для завершения стройки четырех объектов. Аукцион проводится на сайте «РосТендер».

Итоги тендера подведут 9 октября. Максимальная сумма контракта составит 317 млн рублей.

Новому подрядчику предстоит завершить все 4 объекта — фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр и центр приема и обслуживания посетителей. Согласно условиям музея, их необходимо ввести в строй в декабре 2020 года, а контракт с застройщиком будет действовать еще год после этого.

Известно, что в центре по приему посетителей установят кассы, оборудуют экскурсионное бюро, зал со сменными выставочными экспозициями об истории Ясной Поляны. Кроме того, здесь будут проходить кинопоказы. На втором этаже музея-усадьбы откроют кафе с панорамным видом. Фестивальный центр с уникальным залом-трансформером будет отведен для различных массовых мероприятий и выставок.

Напомним, ранее выяснилось, что при строительстве четырех объектов на территории «Ясной Поляны» пропали 64 млн рублей. В суде доказано, что главный инженер проекта Жаданов подписывал акты о приемке выполненных работ и составлял экспертные заключения, содержащие недостоверные данные. Из-за этих действий в федеральный бюджет не была перечислена указанная сумма.

В суде Жаданов полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также мужчина на 3 года лишен права занимать должности в госучреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.