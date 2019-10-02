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После пропажи 64 млн рублей при строительстве «Ясная Поляна» ищет нового подрядчика
На фото Фестивальный центр.

После пропажи 64 млн рублей при строительстве «Ясная Поляна» ищет нового подрядчика

Подрядчику предстоит завершить четыре объекта.

Администрация Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» ищет нового подрядчика для завершения стройки четырех объектов. Аукцион проводится на сайте «РосТендер».

Итоги тендера подведут 9 октября. Максимальная сумма контракта составит 317 млн рублей.

Новому подрядчику предстоит завершить все 4 объекта — фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр и центр приема и обслуживания посетителей. Согласно условиям музея, их необходимо ввести в строй в декабре 2020 года, а контракт с застройщиком будет действовать еще год после этого.

Известно, что в центре по приему посетителей установят кассы, оборудуют экскурсионное бюро, зал со сменными выставочными экспозициями об истории Ясной Поляны. Кроме того, здесь будут проходить кинопоказы. На втором этаже музея-усадьбы откроют кафе с панорамным видом. Фестивальный центр с уникальным залом-трансформером будет отведен для различных массовых мероприятий и выставок.

 

Напомним, ранее выяснилось, что при строительстве четырех объектов на территории «Ясной Поляны» пропали 64 млн рублей. В суде доказано, что главный инженер проекта Жаданов подписывал акты о приемке выполненных работ и составлял экспертные заключения, содержащие недостоверные данные. Из-за этих действий в федеральный бюджет не была перечислена указанная сумма.

В суде Жаданов полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также мужчина на 3 года лишен права занимать должности в госучреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:06 +2
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